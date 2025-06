Des instances arabes condamnent l’attaque iranienne contre le Qatar

Par LeSiteinfo avec MAP

Plusieurs instances arabes ont condamné l’attaque de missiles iranienne ayant ciblé, lundi soir, la base d’Al-Udeid au Qatar.

Dans un communiqué, le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit, a exprimé sa condamnation de l’attaque “menée par l’Iran sur l’une des bases américaines dans l’Etat du Qatar,” la qualifiant d’agression totalement inacceptable contre la souveraineté qatarie.

Selon son porte-parole, Jamal Rachdi, M. Aboul Gheit a réaffirmé la solidarité de la Ligue arabe avec l’Etat du Qatar face à cette violation iranienne contraire au droit international.

Le Secrétaire général a appelé à agir rapidement pour désamorcer l’escalade, plutôt que d’élargir, de manière irréfléchie, le champ du conflit en cours, ce qui pourrait entraîner de graves conséquences, insistant sur le droit des pays arabes à défendre et préserver leur souveraineté face à toute agression étrangère.

De son côté, le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) a exprimé sa vive condamnation de l’attaque de missiles ayant pris pour cible le territoire du Qatar.

Le Secrétaire général du CCG a vivement condamné cette attaque, affirmant qu’il s’agit d’une violation flagrante de la souveraineté de l’Etat du Qatar et d’une atteinte directe à la sécurité de l’ensemble des Etats membres du Conseil.

La sécurité des États membres du CCG est indivisible, a-t-il noté, ajoutant que le Conseil se tient uni aux côtés de l’État du Qatar face à toute menace visant sa sécurité et l’intégrité de son territoire.

Dans la même lignée, le Parlement arabe a exprimé sa condamnation et son rejet de l’agression iranienne contre le Qatar, la qualifiant de violation flagrante et inacceptable de la souveraineté qatarie et de transgression manifeste du droit international.

Le Parlement arabe a également mis en garde contre l’élargissement du champ du conflit dans la région et contre une escalade qui menace la sécurité et la stabilité, affirmant sa pleine solidarité avec l’État du Qatar et son soutien total aux mesures qu’il entreprend pour préserver sa souveraineté, sa sécurité et l’intégrité de son territoire.