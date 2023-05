La CMIM met le point sur l’importance de la Santé au travail

La Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM), organise la dixième édition de la Journée Santé au travail, en partenariat avec la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), African Global Health (AGH), la Chambre Africaine de Commerce et de Services (CACS) et l’Association de Promotion du Sport en Enterprise au Maroc (APSEM).

On ne peut aujourd’hui parler de la santé sans parler d’un concept qui a fait ses preuves, celui de la réduction des risques, autrement dit tout le travail préventif en amont pour une meilleure approche sanitaire appréhendée de manière globale.

C’est partant de ce postulat que la 10ème édition de la Journée Santé au travail se décline cette année sous la thématique : « Réduction des Risques en entreprise : Levier de performance et de Santé au travail », et ce, le 24 mai 2023.

En effet, riche de neuf éditions précédentes, cette journée, organisée par la Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM), prend corps après trois années de pandémie due à la crise de la Covid-19. Une crise sanitaire qui constitue une grande leçon, à tous les niveaux, d’où l’importance de réfléchir ensemble à de nouvelles approches en termes de santé au travail, à la mise sur pied de nouvelles pratiques préventives ainsi que de nouveaux paradigmes dans les relations souvent complexes entre les individus et leur travail, avec tout ce que cela implique comme aléas et comme imprévus.

Dans ce sens, cette dixième journée débutera par une conférence autour de la thématique de « La santé dans le monde post Covid » animée par Dr Imane Kendili, psychiatre addictologue et présidente de l’AGH.

Cette conférence vise à démontrer que, depuis la pandémie de la Covid-19, le monde est confronté à des risques inexorables. Face à cette réalité et avec le besoin inébranlable de protéger la population, la vie, l’objectif aujourd’hui est de créer de nouvelles façons de faire, d’agir et d’être, notamment en terme de prévention et d’anticipation.