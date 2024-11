Investissements : 12,3 MMDH pour la nouvelle génération d’aéroports

Le réseau aéroportuaire marocain compte au total 25 aéroports, dont 19 sont internationaux, répartis sur les différentes régions du Royaume. Dans ce contexte dynamique, des travaux d’extension ont été programmés dans le but d’augmenter la capacité des aéroports à 80 millions de passagers (MPax) à l’horizon 2035 contre 40 MPax actuellement. Un programme d’investissement de 12,3 MMDH sera mobilisé pour la période 2025- 2027.

Après une année 2023 qualifiée de record, surtout après la crise post-pandémique en termes de trafic passagers où les aéroports marocains ont accueilli plus de 27,1 millions de passagers contre 25,1 millions en 2019, le trafic aérien entame l’année 2024 avec un taux de croissance à deux chiffres. Une hausse de 19,66% à fin octobre 2024 au sein des principaux aéroports marocains, passant à 24,27 millions de passagers durant les dix premiers mois de l’année 2024.

A cet égard, les prévisions de l’ONDA tablent pour cette année sur un trafic global de 30 millions de passagers. Face à l’évolution des flux de passagers et les évènements phares que compte accueillir le Maroc (Coupe d’Afrique et Coupe du monde), l’ONDA a déjà procédé à l’augmentation de la capacité d’accueil des aéroports à l’horizon 2030 étant donné que certains aéroports, notamment de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès, ont déjà atteint, voire dépassé, leur capacité d’accueil.

Dans ce sens, la capacité globale au sein de ces quatre aéroports sera portée à 35 millions de passagers par an hors l’enceinte de Casablanca. Rappelons que l’ONDA a déjà sélectionné la société d’ingénierie et de conseil, Ineco, pour l’élaboration d’un programme de développement des infrastructures aéronautiques et des terminaux de cet aéroport aux horizons 2040 et 2050.

Un plan pour 2025- 2027

Actuellement, le réseau aéroportuaire marocain compte au total 25 aéroports, dont 19 sont internationaux, répartis sur les différentes régions du Royaume. Dans ce contexte dynamique, des travaux d’extension ont été programmés dans le but d’augmenter la capacité des aéroports à 80 millions de passagers (MPax) à l’horizon 2035 contre 40 MPax actuellement. Il va sans dire que le programme d’investissement est évalué à un montant de 12,3 MMDH pour la période 2025- 2027 et sera dédié, en grande partie, aux extensions des capacités des aéroports de Mohammed V, de Rabat-Salé, de Marrakech, d’Agadir, de Tétouan, de Tanger, de Fès et d’AI Hoceima.

Ce programme permettra également de soutenir la croissance du secteur touristique qui table sur la captation progressive de 17 millions de touristes en 2026 et 26 millions d’ici 2030 ainsi que le plan de développement de la RAM qui a déjà reçu un Dreamliner 787 dans le cadre d’un programme visant à atteindre un nombre global de 200 appareils à horizon 2037 contre 51 actuellement.

Dans ce cadre, Royal Air Maroc recevra en 2025 une douzaine d’appareils, supplémentaires, de type 787 Dreamliner et 737 Max, tous issus des usines de l’avionneur américain Boeing.

Dans le détail, la capacité d’accueil des aéroports sera rehaussée en particulier dans les enceintes de Marrakech-Ménara à hauteur de 11,5 millions de passagers/an contre 5,3 MPax actuellement. A cela s’ajoutent l’enceinte d’Agadir-Al Massira (4,4 MPax/an contre 1,4 MPAx pour un investissement de 1,5 MMDH), Tanger-Ibn Batouta (2,3 MPax contre 1,5 MPax pour 2,3 MMDH) et Rabat-Salé (4 MPax contre 5 MPax pour 1,6 MMDH).

Extensions et réaménagements

Dans le détail, les travaux de développement des infrastructures aéronautiques de l’aéroport de Marrakech-Ménara portent sur un projet d’extension et de réaménagement des installations terminales de cette enceinte dans le cadre du programme de développement des capacités aéroportuaires de l’ONDA.

Ce projet comprend le réaménagement et l’extension du terminal passager pour porter sa superficie à environ 142.000 m² et la réalisation d’infrastructures routières, notamment l’extension du parking véhicule côté ville. Pour ce qui est de l’aéroport d’Agadir-Al Massira, le projet d’extension et de réaménagement des installations terminales porte sur le réaménagement et l’extension du terminal passagers pour atteindre une superficie globale de 75.000 m² environ. Laquelle comporte 23.800 m² de réaménagement du terminal existant et 51.200 m² environ d’extension en plus de l’aménagement extérieur, l’extension de la voie d’accès et du parking véhicules. A cela s’ajoutent la démolition et la reconstruction des bâtiments se trouvant dans l’emprise du projet, tandis que l’extension du parking avions sera étalée sur 47.000 m² permettant le rajout de 4 postes moyens courriers.

S’agissant de Tanger-Ibn Batouta, son projet de développement comprend la construction d’un nouveau terminal passager d’une superficie globale de 70.000 m² avec un cœur central et une jetée permettant d’assurer l’embarquement au contact. Il s’agit aussi de la construction d’une nouvelle tour de contrôle et l’aménagement extérieur, l’extension de voie d’accès et du parking véhicule pour porter sa capacité à 2.000 places.

Pour l’aéroport de Fès-Saïss, le projet d’extension comporte le réaménagement et l’extension du terminal passagers pour atteindre une superficie globale de 32.150 m² en niveau zéro alors que le sous-sol atteindra une surface de 13.600 m² après son extension. À cela s’ajoutent la réalisation des infrastructures routières et l’aménagement extérieur ainsi que l’extension du parking des véhicules.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO