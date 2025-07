ONDA : nomination de deux nouveaux directeurs pour la navigation aérienne et l’exploitation aéroportuaire

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office National des Aéroports (ONDA) a procédé à la nomination de deux nouveaux directeurs à des postes stratégiques, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie « Aéroports 2030 ».

Ces nominations concernent Abdelhalim El Karimi, nommé directeur de la Navigation Aérienne, et Hicham Rahil, désigné directeur de l’Exploitation Aéroportuaire, a indiqué l’Office dans un communiqué.

Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique et de Télécom Paris, M. El Karimi justifie d’une expérience de 14 ans au sein de l’ONDA, où il a dirigé la direction des Systèmes d’Information. Il aura pour mission de faire de la navigation aérienne un levier de souveraineté, de sécurité et d’innovation.

De son côté, M. Rahil, docteur en mathématiques appliquées et formé au contrôle aérien, connaît parfaitement le terrain pour avoir dirigé plusieurs plateformes clés du réseau national. Il sera chargé d’orchestrer la transformation des services au sol, conformément aux standards internationaux.

Ce repositionnement managérial reflète la volonté d’inscrire la transformation des aéroports marocains dans une dynamique humaine, progressive et maîtrisée, ajoute la même source, notant que l’ONDA investit dans les compétences internes, valorise les parcours engagés et structure son action autour de profils capables d’anticiper les évolutions du secteur à l’échelle internationale.

Ces nominations s’inscrivent, par ailleurs, à un moment charnière pour le transport aérien marocain, marqué par des ambitions fortes en matière de qualité de service, de sécurité et de développement. Elles traduisent la volonté de mettre les meilleurs profils aux postes les plus exposés.

A l’approche de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030, la stratégie Aéroports 2030 de l’ONDA s’ancre dans la conviction que ce sont les femmes et les hommes de l’institution qui seront à même de relever les grands défis du secteur aéroportuaire marocain.