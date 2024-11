Autoroutes : le réseau enrichi de 1.000 km d’ici 2030

Le programme d’investissement de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) devrait atteindre 7,74 MMDH sur la période 2025-2027. À l’horizon 2030, il est prévu que le réseau atteigne 3.000 km d’autoroutes, en extension de plus de 1.000 km, et ce, dans le cadre d’un nouveau programme d’aménagement et d’investissement.

Avec un linéaire de plus de 60.334 km doté d’un taux de revêtement d’environ 80% dont 1.800 km d’autoroutes et 1.670 km de voies express, le Maroc se classe au 16e rang mondial pour la densité et la qualité de son réseau routier. À l’horizon 2030, il est prévu que le réseau atteigne 3.000 km d’autoroutes, en extension de plus de 1.000 km, et ce, dans le cadre d’un nouveau programme d’aménagement et d’investissement pour les trois prochaines années.

Selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le Projet de loi de finances (PLF) 2025, le programme d’investissement de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) devrait atteindre 7,74 MMDH sur la période 2025-2027.

Dans le détail, ce programme se décompose en 2,66 MMDH pour l’exercice 2025, 2,45 MMDH pour 2026 et 2,63 MMDH pour 2027. Le but est de consolider le capital infrastructurel dans le domaine du transport conformément aux normes internationales. Les concertations sont en cours dans l’objectif de la mise au point du nouveau programme d’aménagement et d’investissement et de son plan de financement, dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2030.

Par ailleurs, il est à signaler que le trafic autoroutier a enregistré une croissance de 8% en 2023 (14.600 v/j contre 13.600 v/j en 2022) au lieu de 6% enregistré en 2022. Ainsi, le chiffre d’affaires de 2023 a connu une amélioration de 341 MDH, soit 10% par rapport à 2022, pour atteindre 3.725 MDH. En 2023, ADM a réalisé un résultat net bénéficiaire de 1.065 MDH contre une perte de 669 MDH en 2022. Le montant des investissements réalisés en 2023 s’est établi à 901 MDH, représentant 55% des prévisions de l’exercice (1.650 MDH).

Accélération des travaux dans plusieurs axes

L’exercice 2024 a été marqué par une accélération des travaux relatifs à la construction de l’axe Berrechid-Tit Mellil sur 30 km pour 2,5 MMDH et au triplement de l’axe Casablanca-Berrechid. S’agissant de la programmation à moyen terme, elle a concerné l’autoroute continentale entre Rabat et Casablanca et la réalisation du projet autoroutier Guercif-Nador sur 104 km. Ce dernier vise à renforcer la connectivité de la région de l’Oriental et à assurer la connexion du nouveau port de Nador West Med au réseau autoroutier national.

D’un autre côté, l’étude relative à l’autoroute Fès-Marrakech via Béni Mellal et Khénifra, est pratiquement terminée. Cette liaison constitue un maillon essentiel du grand axe structurant central Safi-Marrakech-Béni Mellal-Fès et Meknès-Tanger-Tétouan.

De surcroît, une accélération de la cadence des travaux dans les grands chantiers routiers a été engagée, portant, notamment, sur des projets structurants, à l’instar de la voie Express Tiznit-Dakhla sur 1.055 km pour un coût global de 8,81 MMDH et dont les travaux sont presque achevés. Actuellement, le projet le plus attendu est le tronçon autoroutier qui permettra de relier l’autoroute Marrakech-Agadir et l’entrée en service de la voie express Tiznit-Dakhla.

Pour rappel, les résultats des études préliminaires liées à ce projet stratégique de raccordement du réseau autoroutier à la voie express Tiznit-Dakhla ont été présentés, le jeudi 19 septembre 2024, par le bureau d’étude mandaté pour la réalisation de cette étude y compris les ressources nécessaires pour sa réalisation, ainsi que les scénarios proposés pour en accélérer le rythme de réalisation.



PRDTS : 20.812 km de Routes et pistes rurales

La mise en œuvre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (PRDTS) se poursuit. Entre 2017 et 2023, plus de 45,74 MMDH ont été mobilisés pour la mise en œuvre des plans d’action y afférents, soit 92% de l’enveloppe prévisionnelle globale du programme, dont 18,93 MMDH mis en place auprès des sous-ordonnateurs concernés par le Fonds de développement rural et des zones de montagnes (FDRZM).

Ainsi, les engagements de dépenses cumulés à fin juin 2024 ont dépassé les 44,26MMDH, soit 97% des crédits mobilisés, et qui se poursuivent selon l’état d’avancement des projets. Les principales réalisations portent sur la réalisation des routes et pistes rurales.

Dans ce sens, l’achèvement des travaux de construction et d’aménagement de routes et pistes concernent 20.812 km ainsi que des travaux au niveau de 196 ouvrages d’art, routes, pistes rurales et ouvrages d’art. Le deuxième Programme national des routes rurales (PNRR2) a atteint 15.562 km pour un montant global de 16,4 MMDH et un taux d’avancement qui avoisine 98%.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO