Visas Schengen : le Maroc poursuit sa lutte contre les intermédiaires

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a déclaré que les services de son ministère soulèvent régulièrement, lors des rencontres bilatérales avec les représentants des missions diplomatiques et consulaires accréditées au Maroc, la question de la gestion du système des visas et les problèmes éventuels pouvant susciter le mécontentement de certains demandeurs.

Bourita a ajouté, dans des informations incluses dans sa réponse à une question parlementaire que « lors de chaque occasion où ces questions sont abordées avec les responsables de ces pays, il est systématiquement souligné la nécessité de remédier aux dysfonctionnements qui pourraient apparaître, afin d’éviter qu’ils soient exploités par des intermédiaires et des agents non autorisés ».

Le ministère insiste lors de ses échanges avec les autorités de ces pays « sur la nécessité de traiter les dossiers avec la rapidité et la fluidité requises, tout en veillant au respect permanent de la dignité des citoyens marocains, notamment pour les demandes de visa liées aux études ou aux soins médicaux, qui sont soumises à des délais précis.

De plus, il sensibilise les autorités étrangères au fait que tout retard dans le traitement de ces demandes ou dans la prise de décision peut avoir des conséquences négatives, allant parfois jusqu’à la perte de droits pour ces catégories de personnes ».

Nasser Bourita a également indiqué que « le ministère poursuivra ses efforts pour permettre aux citoyens marocains de soumettre leurs demandes de visa dans des conditions adéquates respectant leur dignité et leurs intérêts, tout en respectant pleinement les lois et réglementations en vigueur dans les pays étrangers, qui encadrent leurs procédures en la matière ».

Le ministre a également souligné que « les efforts déployés pour sensibiliser les missions diplomatiques européennes à la question des intermédiaires non agréés ont donné des résultats notables. Par exemple, la société en charge du traitement des demandes de visa français au Maroc a adopté, depuis le mois de septembre dernier, de nouvelles mesures pour lutter contre ce phénomène, notamment à travers l’introduction d’une procédure de vérification de l’identité des demandeurs via un appel vidéo effectué avec la personne concernée avant toute décision de prise de rendez-vous ».