Sardines: la flambée des prix se poursuit

Les prix des sardines continuent de grimper, suscitant la colère des consommateurs, notamment ceux à revenus modestes, qui peinent désormais à en acheter.

Un professionnel du secteur, contacté par Le Site info, a expliqué que le prix du kilo est passé de 10 à 20 dirhams. «La caisse de sardines coûte actuellement 350 dirhams au lieu de 250 en raison de la forte demande observée pendant cette période de l’année, le changement de climat et la hausse des prix des carburants», explique notre source.

Et d’ajouter que les prix des sardines poursuivront leur flambée, surtout à l’approche du mois de Ramadan. Cette hausse touche d’ailleurs aussi d’autres variétés de poissons et fruits de mer, comme la sole, le calamar et les crevettes.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont appelé les autorités à intervenir pour renforcer le contrôle des prix et protéger le pouvoir d’achat des consommateurs.

