Air France-KLM : Nadia Azale nommée directrice générale de la région Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest

Par LeSiteinfo avec MAP

Air France-KLM a annoncé, lundi, la nomination de Nadia Azale au poste de directrice générale pour la région Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest, à compter du 1er octobre 2024.

Ce poste basé à Casablanca regroupe, outre le Maroc, le Burkina Faso, l’Algérie, la Gambie, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone et la Tunisie, précise Air France-KLM dans un communiqué.

La nomination de Nadia Azale permet de renforcer la présence d’Air France – KLM dans la région, en poursuivant la construction d’une proximité avec les clients et les partenaires, et en restant à l’écoute des besoins des marchés, ajoute la même source.

Nadia Azale a débuté sa carrière chez Air France en 2005, à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, au cœur du Hub d’Air France. Elle a ensuite rejoint la direction commerciale, où elle a été responsable de la tarification et de la distribution pour l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe.

Elle a ensuite entamé une carrière à l’étranger, d’abord en tant que directrice commerciale basée à Casablanca, où elle a contribué à la mise en place de la Direction Commerciale Afrique du Nord Sahel, puis en Italie en tant que directrice des ventes.

De retour au siège à Paris, Nadia Azale a rejoint la direction de la distribution afin de développer et de définir la stratégie d’Air France-KLM pour implémenter un nouveau canal de distribution pour les ventes indirectes en tant que « Directrice de la Stratégie de la gestion du changement ».

« Je suis ravie de rejoindre la Direction de la région Afrique du Nord Sahel Côte Ouest et de collaborer avec une équipe exceptionnellement talentueuse et dévouée. Pour le groupe Air France-KLM, cette région est un marché clef offrant d’innombrables opportunités de développement », a indiqué Mme Azale, citée par le communiqué. Et de poursuivre : » Je suis convaincue qu’avec les efforts de nos équipes, la fidélité de nos clients et le soutien de nos partenaires, Air France-KLM continuera d’élargir sa présence et d’offrir une expérience positive à nos clients ».