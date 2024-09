Casablanca: opération relooking pour l’agence d’Air France (VIDEO)

Air France réinvente son agence située au cœur de Casablanca, offrant à ses clients une expérience haut de gamme et personnalisée. Dotée d’un design contemporain, d’une organisation optimisée et d’espaces fonctionnels, cette nouvelle agence devient bien plus qu’un simple lieu de vente : elle se transforme en une véritable immersion dans l’univers élégant de la compagnie.

Des espaces modernisés pour une expérience client d’exception

La nouvelle agence Air France de Casablanca a été entièrement repensée pour répondre aux attentes des clients d’aujourd’hui, qui recherchent à la fois efficacité et attention. Les espaces sont organisés de manière à fluidifier l’expérience tout en offrant une atmosphère accueillante et exclusive :

200 m2 d’espaces de vente en face-à-face : une zone épurée où les clients bénéficient d’un accueil personnalisé avec un conseiller dédié, dans un cadre plus intime, ainsi qu’un espace de vente en comptoir pour un service rapide e

Un espace Air France Shopping : plongez dans l’univers d’Air France à travers une sélection de produits et d’accessoires uniques tels que des trousses de voyage, protège-passeports, porte-clés et étiquettes bagages Des maquettes exclusives des Airbus A350 et A220, fleurons de la flotte long- et moyen-courrier de la compagnie, ornent les vitrines de l’agence.

Un salon d’attente aux couleurs d’Air France : un espace relaxant, où les clients peuvent patienter tout en s’imprégnant de l’esprit du voyage grâce aux projections des vidéos institutionnelles de la Une invitation à rêver de la prochaine destination avant même l’embarquement.

Un espace dédié aux familles et clients SkyPriority : un service privilégié est proposé aux familles ainsi qu’aux clients les plus fidèles grâce à des espaces conçus pour offrir confort et sérénité.

L’harmonie entre design, digital et relation humaine au cœur du concept

Ce nouveau concept d’agence Air France vise à conjuguer design, services digitaux et proximité avec les équipes Air France pour une expérience client d’exception.

Des conseils personnalisés : les conseillers Air France sont à l’écoute des clients, proposant des solutions adaptées à chaque profil, que ce soit pour un voyage d’affaires, en famille ou une escapade personnelle. Chaque demande est traitée avec soin et précision pour garantir une expérience sur- mesure.

Un service rapide et digitalisé : grâce à une organisation optimisée et des outils digitaux performants, la gestion des demandes se fait plus fluide, réduisant le temps d’attente et facilitant l’accès à l’information.

Une nouvelle vision du service client en agence

Avec cette rénovation, Air France renforce sa présence à Casablanca et réaffirme son engagement à offrir des services à la hauteur des attentes de ses clients marocains et internationaux. Cette agence reflète les valeurs de la compagnie : innovation, élégance et attention.

Air France invite les habitants de Casablanca et les voyageurs à venir découvrir ce nouvel espace au cœur de la ville et à vivre une expérience immersive avant même de prendre leur envol.