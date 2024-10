Casablanca inaugure bientôt son plus grand parking souterrain

Les travaux de construction du plus grand parking souterrain de la zone Casa-Anfa ont dépassé 80 % d’avancement et devraient être achevés dans les deux prochains mois, selon des sources de l’Agence d’Urbanisation et de Développement Anfa (AUDA), relevant de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

D’après ce qu’a rapporté le quotidien « Al Ahdath Al Maghribia » dans son édition de ce mardi, ce parking sera le plus grand de la capitale économique, s’étendant sur une superficie d’environ 46 000 m².

Il comprendra deux niveaux offrant une capacité d’accueil de 1 500 places, dont 50 réservées aux voitures électriques et 30 aux personnes à mobilité réduite, ainsi que 20 places pour les motos.

Le projet inclut également une place de loisirs de 2,5 hectares, avec un jardin, une promenade piétonne, un restaurant, et plusieurs installations couvrant toute la surface du parking souterrain.

Le coût estimé du projet du parking s’élève à environ 200 millions de dirhams, tandis que l’aménagement de la place devrait coûter environ 20 millions de dirhams.

La fin des travaux du parking est prévue pour fin décembre 2024, suivie du début des travaux d’aménagement de la place début 2025, avec une livraison prévue pour la mi-année.

Ce parking contribuera à fluidifier la circulation et à améliorer les conditions de stationnement dans le pôle urbain de Casablanca.