Lancement de la campagne agricole 24-25: ce qu’il faut savoir

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari a lancé, samedi depuis El Hajeb et Meknès, la campagne agricole 2024/2025 avec des mesures de soutien aux agriculteurs.

Le ministre a rappelé, à cette occasion, que le démarrage de la campagne agricole intervient après une succession de six années marquées par un déficit pluviométrique important et une conjoncture internationale complexe caractérisée notamment par un renchérissement des coûts des intrants.

Il a noté que face à ces défis majeurs, notamment la rareté de l’eau et la cherté des intrants agricoles, et dans le cadre des efforts déployés pour la mise en œuvre de la stratégie « Génération Green » 2020-2030, le département de tutelle a pris une série de mesures pour assurer le succès de la campagne agricole.

Ces mesures portent particulièrement sur l’approvisionnement en facteurs de production (semences et engrais), le développement des filières agricoles, la gestion de l’eau d’irrigation, l’assurance agricole, ou encore le financement et l’accompagnement des agriculteurs.

Concernant les semences, le ministre a annoncé l’ambition d’atteindre 5 millions d’ha pour la campagne 2024/25, faisant état dans ce sens de la mobilisation d’environ 1,26 million de quintaux de semences certifiées des céréales d’automne (dont 1,16 Mqx par la SONACOS) à des prix de vente incitatifs et inférieurs de 3 à 5% par rapport à la précédente campagne agricole.

Pour cette campagne, El Bouari a souligné que le soutien aux semences a été étendu pour intégrer de nouvelles espèces de céréales, fourrages et légumineuses alimentaires (Triticale, avoine, vesce, pois fourragers, fève/féverole, lentilles et pois-chiche) en vue d’encourager les cultures fourragères et des légumineuses et inciter les agriculteurs à pratiquer la rotation des cultures.

Le programme national d’irrigation de complément des céréales sera également poursuivi pour contribuer à la sécurisation et à la stabilisation des céréales avec l’objectif d’atteindre à terme un million d’hectares à l’horizon 2030.

Pour l’Assurance agricole multirisque climatique pour les céréales, les légumineuses et les cultures oléagineuses, le ministre a annoncé que l’objectif est de couvrir une superficie d’environ un million d’ha et la poursuite du programme d’assurance multirisques pour les arbres fruitiers qui devrait permettre d’assurer près de 50.000 ha.

Pour les engrais, le marché sera approvisionné à hauteur de 650.000 tonnes d’engrais phosphatés et 200.000 tonnes d’engrais azotés, aux mêmes niveaux de prix que la campagne précédente.

Par ailleurs, El Bouari a assuré que le ministère poursuivra l’accompagnement des producteurs pour faire de 2024/25 une campagne normale des cultures sucrières et d’atteindre 45 milles Ha de superficie et ce, grâce à l’amélioration de la situation hydrique de certains périmètres betteraviers.

Il est également décidé de reconduire l’augmentation des prix au producteur de 80 DH/T pour la betterave à sucre et de 70 DH/T pour la canne à sucre.

Pour la filière lait, le ministre a précisé que son département maintiendra l’effort de distribution d’aliments composés subventionnés aux vaches laitières et prolongera l’interdiction de l’abattage de certaines femelles reproductrices de races bovines laitières.

Un soutien financier sera apporté aux éleveurs pour l’acquisition de génisses reproductrices de races pures importées et de génisses produites localement, ainsi que pour les vêles destinées à la reproduction.

Parallèlement, El Bouari a souligné que les conventions spécifiques pour le développement de la filière lait, dans le cadre du Contrat Programme 2021-2030, seront mises en œuvre, notamment via l’opérationnalisation des Unités Régionales d’Expertise Laitière (UREL) par les professionnels du secteur.

Pour la filière viandes rouges, les droits d’importation appliqués aux bovins destinés à l’engraissement seront suspendus, dans la limite de 120.000 têtes jusqu’au 31 décembre 2024, et cette mesure sera reconduite pour 2025.

Parallèlement, les éleveurs seront accompagnés dans le cadre du programme d’abreuvement du bétail, avec la création et l’équipement de points d’eau, l’acquisition de citernes et de camions citernes, ainsi que la prise en charge des frais d’exploitation et d’entretien.

Le programme d’atténuation des effets du déficit hydrique se poursuivra, notamment via la distribution de 5,2 millions de quintaux d’orge subventionnée, de 2 millions de quintaux d’aliments composés, et la mise en place d’infrastructures d’abreuvement du cheptel, avec l’acquisition de citernes et de camions citernes et la prise en charge de leurs frais de fonctionnement et d’entretien.

Le lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025 s’est déroulé en présence notamment des gouverneurs de la préfecture de Meknès et de la province d’El Hajeb et des présidents du conseil de la région, de la Fédération des chambres d’agriculture, des chambres régionales d’agriculture, de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER) et des fédérations interprofessionnelles des filières de production et du directoire du Crédit Agricole du Maroc, ainsi que des représentants de la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances (MAMDA), des coopératives et des associations agricoles.

S.L;