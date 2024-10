La liste complète des walis et gouverneurs nommés par le roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a présidé, vendredi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres consacré à l’examen des orientations générales du projet de loi de finances pour l’année 2025 et à l’approbation de projets de décret relatifs au domaine militaire, ainsi que de plusieurs accords internationaux et d’une série de nominations dans des fonctions supérieures, indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal.

Conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre de l’Intérieur, le Roi a bien voulu nommer nombre de Walis et de Gouverneurs à l’Administration centrale et territoriale.

Il s’agit de:

-Mouaad Jamai, Wali de la Région de Fès-Meknès, Gouverneur de la préfecture de Fès.

-Khatib El Hebil, Wali de la région de l’Oriental, Gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad.

-Essaid Zniber, Wali de la région de Drâa-Tafilalet, Gouverneur de la province d’Errachidia.

-Mohamed Benribag, Wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, Gouverneur de la province de Béni Mellal.

– Mhamed Atfaoui, Gouverneur de la province d’El Jadida.

– Mustapha Ennouhi, Gouverneur de la préfecture de Skhirate-Témara.

– Abdelhamid El Mazid, Gouverneur de la province de Kénitra.

– Mohammed Fettah, Gouverneur de la province de Safi.

– Mabrouk Tabet, Gouverneur de la province de Taroudant.

– Mohamed Samir El Khamlichi, Gouverneur de la province de Moulay Yacoub.

– Abderrahmane El Jaouhari, Gouverneur de la province de Tiznit.

– Chakib Belkaid, Gouverneur de la province de Jerada.

– El Hassan Benkhayi, Gouverneur de la province d’Azilal.

– Abdallah Chater, Gouverneur de la province de Tan Tan.

– Mohammed Rochdy, gouverneur de la province d’Aousserd.

– Abdelhak Hamdaoui, gouverneur de la province de la préfecture d’arrondissement d’Al Fida-Mers Sultan.

– Abdellatif Ennahli, gouverneur de la province de Khémisset.

– Jalal Benhayoun, gouverneur de la province de Nouaceur.

– Driss Misbah, gouverneur de la province d’Ifrane.

– Allal El Baz, gouverneur de la province de Boulemane.

– Badr Boussif, gouverneur de la province de Taourirt.

– Abdeslam El Hattach, gouverneur de la province de Guercif.

– Abdeslam Frindou, gouverneur de la province de Driouch.

– Mohammed Adil Ihourane, gouverneur de la province de Khénifra.

– Driss Rubio, gouverneur de la province de Sidi Slimane.

– Abdelwahab Fadhil, gouverneur de la province de Midelt.

– Ibrahim Boutoumilate, gouverneur de la province d’Es-Semara

– Mohamed Taouss, gouverneur de la préfecture d’arrondissements d’Ain-Sebaâ-Hay Mohammadi.