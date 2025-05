La liste des ambassadeurs, des Walis et des Gouverneurs nommés par le Roi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a présidé, lundi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres, consacré à l’approbation d’un projet de loi organique, de quatre projets de décret relatifs au domaine militaire et de plusieurs conventions internationales, ainsi que des propositions de nominations à des fonctions supérieures, indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal.

Sur proposition du Chef du gouvernement, et à l’initiative du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le Souverain a procédé à la nomination de nombre d’ambassadeurs auprès de plusieurs pays amis et partenaires.

Il s’agit de :

1-Youssef Imani : Ambassadeur auprès de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie.

2-Mohamed Salah Babana Alaoui : Ambassadeur auprès de la République de Guinée-Bissau.

3-Sidi Mohamed Biadillah : Ambassadeur auprès de la République du Mozambique.

4-Khalid Afkir : Ambassadeur auprès de la République de Zambie.

5-Nezha Alaoui M’Hamdi, Ambassadeur auprès de la République du Rwanda.

6-El Hassan Lasri, Ambassadeur auprès de la République d’Irak.

7-Redouane Adghoghi, Ambassadeur auprès de la République de Pologne.

8-Nadia El Hnot, Ambassadeur auprès de la République des Philippines.

9-Meryem Naji, Ambassadeur auprès de la République Socialiste du Vietnam.

10-Amine Chabi, Ambassadeur auprès de la République Islamique du Pakistan.

Conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution, et sur proposition du Chef du gouvernement, et à l’initiative du ministre de l’Intérieur, le Roi a nommé nombre de Walis et de Gouverneurs à l’Administration centrale et territoriale.

Il s’agit de :

1-Wali, Secrétaire général du ministère de l’Intérieur : Samir Mohamed Tazi.

2-Wali, Inspecteur général de l’Administration territoriale : Mohamed Faouzi.

3-Wali, Directeur des Affaires électorales : Hassan Aghmari.

4-Wali, Directeur des Systèmes d’Information et de Télécommunication : Abdelhak Harrak.

5-Gouverneur de la province de Settat : Mohamed Ali Habouha.

6-Gouverneur de la province de Berrechid : Jamal Khallouq.

7-Gouverneur de la préfecture de Mohammedia : Adil El Maliki.

8-Gouverneur de la province de Benslimane : El Hassan Boukouta.

9-Gouverneur de la province d’El Kelaa des Sraghna : Samir Lyazidi.

10-Gouverneur de la province de Sidi Ifni : Mohamed Darham.

11-Gouverneur de la province de Sefrou : Brahim Abouzaid.

12-Gouverneur de la province de Khouribga : Hicham Medaghri Alaoui.

13-Gouverneur de la province de Berkane : Hamid Chnouri.

14-Gouverneur de la Province de Chtouka-Aït-Baha : Mohamed Salem Essabti.

15-Gouverneur de la Province de Figuig : Noureddine Ouabbou.

16-Gouverneur de la Province d’Essaouira : Mohammed Rachid.

17-Gouverneur de la Province de Sidi Bennour : Mounir Houari.

18-Gouverneur de la Préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock : Bouchra Barradi.

19-Gouverneur de la Province de Youssoufia : Abdelmoumen Taleb.

20-Gouverneur de la Province d’El Hajeb : Omar Lamrini.

21-Gouverneur de la Province de Tata : Mohamed Bari.

22-Gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra : Youness El Khouildi.

23-Gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la Wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Oulaid Lemsafer.

24-Gouverneur chargé des affaires intérieures régionales à la Wilaya de Marrakech-Safi : Hanane Riahi.

25-Gouverneur, Directeur de la communication au ministère de l’Intérieur : Abdellah El Alaoui.

S.L.