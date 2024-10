Maroc : coupures d’eau dans plusieurs villes

La Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de Tadla (RADEET) a annoncé que certains quartiers des villes de Béni Mellal et Souk Sebt, ainsi que les centres d’Ouled Ayad, Ouled Mbarek et Foum Oudi, connaîtront des perturbations dans la distribution d’eau potable pouvant aller jusqu’à une coupure, à partir de 19h00 ce mercredi 16 octobre 2024.

Dans un communiqué, la Régie a précisé que ces perturbations dans la distribution d’eau dans les villes et centres mentionnés sont dues à une interruption de l’approvisionnement en eau potable depuis la station de traitement d’Afourar, opérée par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable – Branche Eau – en raison de la turbidité de l’eau.

La RADEET a indiqué que la distribution d’eau potable reviendra à la normale une fois que l’Office national de l’électricité et de l’eau potable – Branche Eau – aura résolu ce problème, et a demandé à la population de rationaliser la consommation d’eau pendant cette période.