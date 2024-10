Classement mondial des universités : l’UM6P dans le Top 500

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a intégré le Top 500 mondial du Times Higher Education World University Rankings 2025, indique cet établissement d’enseignement supérieur dans un communiqué.

« L’UM6P est ainsi classée première université au Maroc et en Afrique du Nord, renforçant son rôle dans le domaine de l’enseignement et la recherche sur le continent », précise la même source.

« Cette intégration dans le Top 500 est un jalon important qui reflète la mission de l’UM6P de promouvoir la connaissance, l’innovation et un impact global », souligne le communiqué, relevant que ce classement de renommée internationale reconnaît l’UM6P, qui a été inaugurée en 2017, comme l’une des institutions les plus performantes au monde, en particulier pour son impact en matière de recherche, son environnement international, son niveau d’encadrement des étudiants et son engagement en faveur de l’innovation industrielle.

Le classement Times Higher Education World University Rankings, rappelle-t-on, évalue des institutions à travers un ensemble d’indicateurs de performance couvrant l’enseignement, la recherche, les perspectives internationales et l’innovation industrielle.

La méthodologie utilisée par Times Higher Education pour évaluer les universités repose sur plusieurs critères clés, dont la qualité de l’enseignement, la recherche, l’ouverture internationale et l’innovation industrielle.

Dans ce cadre, l’UM6P se distingue par un environnement d’apprentissage performant, avec une forte présence de doctorants et un ratio personnel-étudiants équilibré, des éléments qui jouent un rôle déterminant dans l’évaluation globale de l’université.

Concernant la recherche, l’UM6P s’illustre par la pertinence de sa productivité scientifique, soutenue par des financements compétitifs et des publications reconnues à l’échelle internationale.

Cet impact contribue directement à la reconnaissance de la qualité de sa recherche dans le classement.

En outre, l’université affiche une ouverture internationale marquée, renforcée par la diversité de son personnel et de ses étudiants, ainsi que par ses nombreuses collaborations globales.

L’implication de l’UM6P dans l’innovation industrielle, à travers les brevets issus de ses recherches, constitue un atout supplémentaire qui a favorisé son classement.

Il est à rappeler que les données utilisées pour le classement Times Higher Education, proviennent de plusieurs sources, dont des données institutionnelles, soumises directement par l’UM6P, des données d’Elsevier, qui couvre les métriques de publication, les collaborations, les brevets et l’impact des recherches ainsi que des enquêtes, qui contribuent aux indicateurs de réputation en matière d’enseignement et de recherche.

Cette reconnaissance du Times Higher Education marque une nouvelle étape pour l’UM6P dans sa quête d’excellence académique et son engagement à répondre aux défis mondiaux, en particulier ceux qui concernent le développement durable, l’innovation technologique et le progrès en Afrique, conclut le communiqué.