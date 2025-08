École Polytechnique de Paris : voici le nombre d’étudiants Marocains admis en 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Vingt-quatre élèves marocains, ayant passé le concours « classes préparatoires aux grandes écoles – CPGE », intégreront la promotion 2025 de l’École polytechnique de Paris en septembre, après avoir réussi les épreuves du concours 2025.

« Lors des épreuves écrites du concours 2025 du Cycle Ingénieur polytechnicien de l’École polytechnique (Paris), 56 candidats marocains ont été déclarés admissibles. À la suite des épreuves orales et à la publication des résultats d’admission, 24 élèves marocains, ayant passé le concours +classes préparatoires aux grandes écoles – CPGE+, intégreront la promotion X 2025 en septembre prochain », indique l’École polytechnique dans un communiqué.

« Ces chiffres confirment les excellents résultats des élèves marocains au concours d’entrée de l’École polytechnique », souligne l’école.

Les 24 candidats admis auront accès à une formation d’excellence en sciences et en ingénierie couplée à une formation humaine et militaire, caractéristique de l’Institution, note le communiqué, ajoutant que l’École polytechnique entretient par ailleurs des liens étroits de longue date avec le Maroc, notamment à travers des collaborations académiques et de recherche avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), qui représente l’un des partenaires principaux de l’École polytechnique au Maroc.

La même source rappelle que les deux institutions ont signé des accords de coopération leur permettant la mise en place de différents projets de coopération dans la recherche, l’entrepreneuriat et sur le plan académique.