Casablanca : tombée de rideau sur l’African Digital Summit 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

La 6ème édition de l’African Digital Summit, réunissant marques, annonceurs et startups, a clôturé ses travaux, mercredi soir à Casablanca, avec la remise des Moroccan Digital Awards aux meilleurs dispositifs digitaux.

Mettant en lumière les projets innovants et performants dans le domaine du marketing digital, de la communication, et des nouvelles technologies, ces prix sont attribués à des entreprises, agences et start-ups qui ont su se démarquer par leur créativité, leur impact, et leur contribution au développement de l’écosystème digital marocain et africain.

Cette année, un nombre record de 298 soumissions a été enregistré, démontrant la croissance et l’innovation dans le domaine du digital au Maroc.

Parmi les nombreuses catégories récompensées, la meilleure campagne de marketing digital a vu « Aid Al Adha 2024 » de Marjane, réalisée par Adsventure, remporter la première place avec le Gold Award.

En seconde position, Cash Plus a remporté l’argent avec sa campagne « Cash Plus 20 Years Anniversary », exécutée par MARCOM EDGE, tandis que Merindina et TRIBAL MOROCCO ont pris la troisième place avec « Let your heart melt ».

La catégorie meilleure utilisation du mix digital pour maximiser l’impact a également été fortement disputée, avec BIC remportant l’or pour sa campagne « #KouneKibghiti (#BeYourself) » réalisée par Share Conseil. INWI et OULMES se sont classés respectivement deuxième et troisième avec leurs campagnes « Siiir B3id F’7yatek – Adil Taouil » et « Oulmès 90th Anniversary + Timeless Collection ».

La meilleure utilisation d’un actif marketing en digital a de nouveau vu Marjane et Adsventure triompher avec leur campagne « Aid Al Adha 2024 », suivis de NOOCO et Brand Builder pour « L3AALAM CAN WAIT », tandis que Merindina a décroché la troisième place avec « Let your heart melt ».

En ce qui concerne la meilleure utilisation du marketing d’influence en digital, Coca-Cola a été couronné d’or pour sa campagne « COKE STUDIO » réalisée par Influencia.

INWI et BIC ont respectivement reçu l’argent et le bronze pour leurs campagnes « Siiir B3id F’7yatek – Adil Taouil » et « #KouneKibghiti (#BeYourself) ».

La meilleure campagne social media et engagement communautaire a vu INWI dominer une fois de plus avec « Siiir B3id F’7yatek – Adil Taouil », qui a remporté l’or, tandis que Pampers et MARCOM EDGE se sont classés en deuxième position avec « 3ARFA ACH KANDIR ».

La meilleure utilisation des données, de l’analyse et du customer relationship management (CRM) dans une campagne digitale a été remportée par KWL et Brand Builder avec leur campagne « KILLING THE CAT SINCE DAY ONE ». INWI et Marjane ont occupé les deuxième et troisième places pour leurs campagnes « Online Conversion Campaign » et « Conversion Rate Optimization (CRO) ».

La catégorie meilleure campagne phygitale n’a vu aucune campagne être shortlistée cette année, tandis que la meilleure campagne digitale en responsabilité sociale et/ou environnementale a vu BIC remporter l’or avec « BIC EDUCATION », suivie d’INWI à la deuxième place et de « Collection Bleu » d’ATEC à la troisième place.

Dans la catégorie meilleure utilisation de l’intelligence artificielle dans la création de contenu digital, « Cash Plus 20 Years Anniversary » a remporté l’or, suivie par « UD Honey Serum » de Garnier Ultra en deuxième position. Aucune campagne n’a été sélectionnée pour le Bronze Award dans cette catégorie.

Pour la meilleure campagne de e-commerce digital, « Black Friday 2023 » de Jumia a décroché le bronze, tandis qu’INWI a pris la deuxième place avec sa « Online Conversion Campaign ».

S’agissant de la catégorie meilleures plateformes digitales en UX/CX/UI, SNRT a remporté l’or avec le lancement de « Forja », la première plateforme de vidéo à la demande 100% marocaine, tandis que INWI et Kroon ont pris respectivement les deuxième et troisième places avec « My inwi » et « Phygital Buy & Win ».

Concernant le Grand Prix de cette année, il a été attribué à la campagne « #KouneKibghiti (#BeYourself) » de BIC, réalisée par Share Conseil.

Le President’s Award a été décerné à Nadia Rahim, présidente du comité scientifique de l’African Digital Summit, Sanaa Bousbai, Co-fondatrice – Digit’all Institute, et Khadija Boujanoui, directrice financière et du contrôle de gestion du groupe 2M pour leurs contributions exceptionnelles dans le domaine du digital.

Le jury de cette édition était présidé par Mehdi Alami, fondateur et CEO de Next-Gen Nutrition, et composé de plusieurs figures influentes du secteur. S’exprimant à cette occasion, le président du GAM, Youssef Cheikhi, a affirmé que cet événement célèbre la créativité et l’innovation dans le domaine du digital en Afrique, soulignant que le trophée remis à cette occasion est désormais reconnu comme un label continental.

« Cette année, plus de 3.400 participants du Maroc, d’Afrique et d’autres régions du monde ont pris part à l’événement, ainsi que plus de 80 intervenants de haut niveau dans les secteurs du marketing digital, des médias et de la communication. Cette édition a pleinement atteint ses objectifs, consolidant sa position comme plateforme incontournable pour l’échange, le partage et le networking en Afrique », a-t-il poursuivi.

Pour sa part, M. Alami, a indiqué que l’ajout de nouvelles catégories, telles que l’utilisation de l’intelligence artificielle et les actifs digitaux, reflète l’évolution des innovations dans le monde du digital.

« Cette édition est donc plus riche et variée. Nous avons également renforcé les critères d’évaluation, en mettant l’accent sur quatre aspects principaux, notamment la capacité à répondre à une problématique business, la créativité des idées, le plan de communication et les résultats obtenus », a-t-il relevé.

Chaque année, les distinctions décernées renforcent la dynamique du secteur et encouragent les acteurs à explorer de nouvelles tendances technologiques et stratégiques pour optimiser leur présence en ligne.

Lancé par le GAM depuis 2014, l’African Digital Summit vise à rapprocher les acteurs du secteur digital à travers le continent, tout en explorant les opportunités et défis posés par l’intégration de l’intelligence artificielle.