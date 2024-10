African Digital Summit: le récap des lauréats de la 6e édition

La 6e édition de l’African Digital Summit, réunissant marques, annonceurs et startups, a clôturé ses travaux, mercredi soir à Casablanca, avec la remise des Moroccan Digital Awards aux meilleurs dispositifs digitaux.

Mettant en lumière les projets innovants et performants dans le domaine du marketing digital, de la communication, et des nouvelles technologies, ces prix sont attribués à des entreprises, agences et start-ups qui ont su se démarquer par leur créativité, leur impact, et leur contribution au développement de l’écosystème digital marocain et africain.

Cette année, un nombre record de 298 soumissions a été enregistré, démontrant la croissance et l’innovation dans le domaine du digital au Maroc.

L’African Digital Summit (ADS) 2024 a mis en avant l’excellence des campagnes digitales au Maroc en récompensant les projets les plus innovants à travers plusieurs catégories. Cet événement, qui célèbre chaque année la créativité des agences et des annonceurs, a dévoilé le palmarès complet des lauréats de cette édition. Voici les résultats :

Best Digital Marketing Campaign Or : Aid Al Adha 2024 par Marjane / Adsventure – Mediamatic – Archipel

Argent : Cash Plus 20 Years Anniversary par Cash Plus / Maroc Edge

Bronze : Let your heart melt par Merindina / Tribal Morocco Best Use of Digital Mix to Maximize Impact Or : #KouneKibghiti (#BeYourself) par BIC / Share Conseil

Argent : Siiir B3id F’7yatek – Adil Taouil par Inwi / Marcom Edge

Bronze : Oulmès 90th Anniversary + Timeless Collection par Oulmès / Initiative Digital + Klem Best Use of a Marketing Asset in Digital Or : Aid Al Adha 2024 par Marjane / Adsventure – Mediamatic – Archipel

Argent : L3aalam Can Wait par Nooco / Brand Builder

Bronze : Let your heart melt par Merindina / Tribal Morocco Best Use of Influence Marketing in Digital Or : Coke Studio par Coca-Cola / Influencia

Argent : Siiir B3id F’7yatek – Adil Taouil par Inwi / Marcom Edge

Bronze : #KouneKibghiti (#BeYourself) par BIC / Share Conseil Best Social Media Campaign and Community Engagement Or : Siiir B3id F’7yatek – Adil Taouil par Inwi / Marcom Edge

Argent : 3arfa Ach Kandir par Pampers / Marcom Edge Best Use of Data, Analytics, and CRM in a Digital Campaign Or : Killing The Cat Since Day One par KWL / Brand Builder

Argent : Online Conversion Campaign par Inwi

Bronze : Conversion Rate Optimization (CRO) par Marjane Mall / Gear9 Best Phygital Campaign Aucun gagnant Best Digital Campaign in Social and/or Environmental Responsibility Or : BIC Education, #BachMay7attochStylo par BIC / Share Conseil

Argent : Voice4Climate par British Council / Fledge Brand Consultancy

Bronze : Collection Bleu par ATEC / The Next Click Best Use of AI in Digital Content Creation Or : Cash Plus 20 Years Anniversary par Cash Plus / Maroc Edge

Argent : UD Honey Serum par Garnier Ultra Doux / Mindshare Morocco Best Digital E-commerce Campaign Bronze : Black Friday 2023 par Jumia

Argent : Online Conversion Campaign par Inwi / The Next Click Best Digital Platforms in UX/CX/UII Or : Launch of Forja, The first 100% Moroccan VOD Platform par SNRT

Argent : My inwi par Inwi / Mobiblanc

Bronze : Phygital Buy & Win par Kroon / Marcom Edge

Grand Prix du Jury : #KouneKibghiti (#BeYourself) par BIC / Share Conseil

Le President’s Award a été décerné à Nadia Rahim, présidente du comité scientifique de l’African Digital Summit, Sanaa Bousbai, Co-fondatrice – Digit’all Institute, et Khadija Boujanoui, directrice financière et du contrôle de gestion du groupe 2M pour leurs contributions exceptionnelles dans le domaine du digital.

Le jury de cette édition était présidé par Mehdi Alami, fondateur et CEO de Next-Gen Nutrition, et composé de plusieurs figures influentes du secteur.

Lancé par le GAM depuis 2014, l’African Digital Summit vise à rapprocher les acteurs du secteur digital à travers le continent, tout en explorant les opportunités et défis posés par l’intégration de l’intelligence artificielle.