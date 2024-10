Un mariage tourne au drame à Taounate

Le weekend dernier, un terrible meurtre a secoué «Kariat Ba Mohamed», dans la province de Taounate.

Selon une source de Le Site info, un individu a été mortellement poignardé suite à une violente dispute avec le coupable qui était en état d’ébriété avancée, précisant que le drame est survenu pendant un mariage.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont transféré la victime à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Elle a finalement succombé à ses blessures. Le mis en cause, de son côté, a été interpellé et placé en garde à vue, dans le cadre de l’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M