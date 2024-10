Financement des projets d’hydrogène vert au Maroc : la ministre Benali s’exprime (VIDEO)

Le Maroc se positionne désormais comme un acteur clé dans le domaine de l’hydrogène vert, grâce à une stratégie nationale ambitieuse visant à transformer le Royaume en un hub de production d’énergie propre pour l’Afrique et le monde, a affirmé, mardi à Marrakech, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

S’exprimant à l’ouverture de la quatrième édition du « World Power-to-X Summit », Mme Benali a souligné que le développement de l’hydrogène vert représente un levier essentiel de la transition énergétique du Royaume et un axe prioritaire de la stratégie bas-carbone nationale.

« L’hydrogène vert n’est pas seulement une technologie prometteuse pour répondre aux défis climatiques, mais c’est également un élément clé pour la transition vers des modèles économiques propres et durables », a-t-elle précisé, ajoutant que « le Maroc est déterminé à jouer son rôle en tant que leader régional dans le domaine des énergies renouvelables, et l’hydrogène vert sera au cœur de cette transition vers un avenir plus propre et plus durable ».

Dans cette perspective, la ministre a mis en avant l’initiative de l' »Offre Maroc pour l’hydrogène vert », qui repose sur une approche holistique et transparente, offrant aux investisseurs nationaux et internationaux une visibilité claire pour le développement progressif de projets intégrés.

« Cette offre est soutenue par des mesures incitatives et un cadre réglementaire solide, garantissant la mobilisation des ressources nécessaires à la réussite de ces projets, » a-t-elle expliqué.

Dans ce contexte, Mme Benali a rappelé la mise à disposition d’une base foncière de 1 million d’hectares, dont 300.000 seront accessibles dans une première phase aux porteurs de projets, notant que le Royaume entend ainsi jouer un rôle de premier plan dans la production et l’exportation d’énergies renouvelables, tout en renforçant son attractivité pour les investissements dans le secteur des technologies propres.

Par ailleurs, Mme Benali a insisté sur l’importance de la coopération internationale et régionale pour relever les défis énergétiques globaux.

« L’hydrogène vert et les énergies renouvelables offrent une opportunité unique pour l’Afrique d’accélérer son développement économique tout en s’engageant dans une trajectoire de développement durable », a-t-elle fait constater avant de conclure que le Maroc, avec son potentiel naturel et ses infrastructures, est prêt à contribuer activement à cet effort collectif.