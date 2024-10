Affaire «Escobar du désert» : le nom de Latifa Raâfat refait surface

La Cour d’appel de Casablanca a examiné, ce vendredi, l’examen des requêtes présentées par la défense de Saïd Naciri, l’ancien président du Wydad de Casablanca, et Abdenbi Bioui, l’ex-président de la région de l’Oriental.

Selon une source de Le Site info, les avocats de Saïd Naciri souhaitent réaliser une expertise du smartphone du suspect et de celui de Latifa Raâfat. Cette requête a été faite afin de savoir si le suspect était présent au dîner organisé chez la chanteuse et auquel Ahmed Ben Ibrahim, plus connu sous le nom d’ «Escobar du Sahara», le baron de drogue malien qui a fait tomber plusieurs personnalités, a pris part.

La défense a également demandé la convocation de Ben Ibrahim pour une confrontation avec Naciri et Bioui, indiquant que toutes ses déclarations étaient fausses.

Rappelons qu’en décembre dernier, Latifa Raâfat avait fait des révélations sur sa relation avec le baron de drogue. «J’ai connu ce monsieur en 2013. 15 jours après notre rencontre, il a demandé ma main et on s’est marié», a confié Raâfat.

Et d’ajouter : «J’ignorais totalement qu’il était trafiquant de drogue. Il s’est toujours présenté en tant qu’homme d’affaire ayant plusieurs investissements dans le Royaume. Notre mariage a duré environ quatre mois avant que je ne mette fin à cette union».

Latifa Raâfat a aussi tenu à préciser qu’elle n’est nullement impliquée dans cette affaire.

