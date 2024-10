Tensions au Liban: aucun Marocain parmi les victimes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement suit de près la situation de la communauté marocaine établie au Liban, dans un contexte d’escalade militaire dans ce pays, a affirmé jeudi à Rabat le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, le ministre a souligné que l’exécutif ne cesse de suivre la situation de la communauté marocaine au Liban, à travers le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, notant que dans ce cadre, une cellule de crise a été mise en place au niveau de l’ambassade du Royaume à Beyrouth.

Cette cellule a pour mission de maintenir des contacts directs avec les membres de la communauté marocaine pour les orienter et assurer leur sécurité, a-t-il expliqué, relavant qu’un certain nombre de citoyens et leurs familles ont déjà quitté le Liban et qu’un aucun blessé n’a été signalé parmi eux.

Le gouvernement attache, à travers le ministère de tutelle, une attention toute particulière à la situation de la communauté marocaine dans les zones de conflit ou de catastrophe en général, par le biais de la mise en place d’une cellule de crise permanente dans l’organigramme du ministère, a-t-il conclu.

S.L.