« Everybody loves Touda », de Nabil Ayouch, rafle deux prix

Par LeSiteinfo avec MAP

Le film « Everybody loves Touda » de Nabil Ayouch a remporté le Grand Prix de la compétition »Fictions » du « Festival 2 Cinéma de Valenciennes », dont la 14ème édition a pris fin mardi soir.

Le long métrage marocain a également raflé le prix d’interprétation féminine attribué à l’actrice Nisrin Erradi, qui incarne le personnage central de Touda, une jeune femme qui aspire à devenir Cheikha, chantant des chansons de résistance, d’amour et de libération, et dont le destin est bouleversé par une série d’événements inattendus.

Présidé par la réalisateur français Jean-Paul Salomé, le jury Fictions du festival était composé de l’actrice et cinéaste Laurence Arné, la réalisatrice Vanessa Filho, le directeur de photographie Laurent Dailland et les acteurs Alex Descas, Grégory Montel et Pablo Pauly.

Organisé par l’association française Atmosphères, le Festival 2 Cinéma de Valenciennes est un rendez-vous culturel phare de la région des Hauts-de-France (nord) construit autour du documentaire, de la fiction et des métiers du cinéma.

Le long métrage « Everybody loves Touda », réalisé par Nabil Ayouch, avait été choisi pour représenter le Maroc aux Oscars 2025, dans la section « Meilleur film international », après avoir intégré la sélection officielle du Festival de Cannes en mai dernier, rappelle-t-on.

S.L.