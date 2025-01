Sept ans de prison pour un commentaire sur Facebook: ce qu’en pense Ahmed Assid

Ahmed Assid, écrivain et défenseur des droits de l’Homme, a exprimé sa désolation suite à la condamnation, à sept ans de prison ferme, d’un étudiant à cause d’un commentaire incitant à la violence.

Sur sa page Facebook, Assid a déclaré que le jeune homme en question est la victime d’un climat d’incitation, alimenté par certains prédicateurs, politiciens et youtubeurs qui « ne cessent de considérer comme ennemis de l’islam tous ceux qui s’opposent à leur idéologie, notamment sur des questions comme le Code de la famille. Ces derniers les accusent de chercher à détruire la famille marocaine »

Selon Assid, face aux transformations de la société marocaine, ces acteurs adoptent des méthodes d’incitation et de diffamation, visant la société civile et les intellectuels. Il déplore que ces pratiques «empêchent ces personnes de s’ouvrir à toutes les sensibilités et tendances, alors même que l’État, pour sa part, écoute toutes les parties politiques et civiles avec respect ».

« La critique doit être dirigée vers ces coupables qui propagent des idées extrémistes dans la société. D’ailleurs, j’ai souvent alerté la jeunesse marocaine sur les dangers de l’extrémisme violent », a-t-il écrit.

Rappelons que la Chambre criminelle de première instance chargée des affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Rabat a condamné un jeune homme à sept ans de prison ferme pour un commentaire publié sur Facebook.

Selon Abderrahmane El Baqouri, avocat au barreau de Casablanca, le mis en cause, un étudiant, avait incité à tuer Ahmed Assid dans un commentaire sur une vidéo publiée par le défenseur.

Réagissant à cet extrait où Assid évoquait la révision du Code de la famille, le jeune étudiant a écrit : «On devrait lui couper la tête».

Les services sécuritaires ont ainsi interpellé l’auteur du commentaire et l’ont déféré devant la justice. Il a écopé, la semaine dernière, de sept ans de prison ferme pour incitation à la violence.

H.M.