Recensement: ce que pensent les Marocains des enquêteurs (VIDEO)

Plusieurs citoyens ont assuré que la collecte des données pour le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) se déroule dans de bonnes conditions.

Au micro de Le Site info, des Casablancais ont confié que les questions posées par les enquêteurs étaient «normales», contrairement aux informations qui circulaient avant le début du recensement. «La plupart des questions tournaient autour de la famille. En plus, les enquêteurs étaient très professionnels et prenaient le temps nécessaire pour s’adresser aux citoyens», indique-t-on.

Réalisé en application des Hautes Instructions Royales et en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations unies, le RGPH 2024 permettra de fournir une image réelle de la population et de l’habitat. Il revêt une importance capitale pour la planification des politiques publiques et le développement socio-économique du pays, offrant une photographie détaillée de la société marocaine et de son évolution.

H.M.