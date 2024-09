Transport aérien: le Maroc enregistre un nouveau record de passagers

Par LeSiteinfo avec MAP

Le trafic aérien des passagers a atteint un nouveau record avec 21,4 millions de passagers à fin août, en hausse de 18,6%, par rapport à la même période un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Cette performance revient à la hausse aussi bien du trafic international (+17,7%) que national (+26,8%), explique la DEPF dans sa récente note de conjoncture, citant les statistiques de l’Office national des Aéroports (ONDA).

Par zone géographique, le trafic aérien a poursuivi sa dynamique à fin août 2024 avec l’Europe (+18,7%), l’Afrique (+17,4%), le Moyen et Extrême Orient (+11,9%), l’Amérique du Nord (+9,9%) et les pays du Maghreb (+8,3%), précise la même source.

Concernant le trafic du fret aérien et du mouvement aéroportuaire, ils se sont accrues respectivement de 22,3% et 15,1% à fin août 2024.

S.L.