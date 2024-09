Sahara marocain: les Comores persistent et signent

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères de l’Union des Comores, Mbae Mohamed, a réitéré la position de son pays en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Maroc, sur l’ensemble de son territoire, y compris dans la région du Sahara.

Dans un communiqué conjoint signé lors d’un entretien tenu, jeudi à New York, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 79è session de l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre comorien a réaffirmé le soutien de son pays au plan d’autonomie, présenté par le Royaume, comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional.

Il a, par ailleurs, salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara.

Pour sa part, Bourita a remercié Mbae Mohamed pour le soutien constant et ferme de ce pays frère à la marocanité du Sahara.

Le ministre s’est félicité également de l’ouverture d’un Consulat général de l’Union des Comores à Laâyoune, en se réjouissant que ce pays ami soit le premier à avoir ouvert un Consulat général dans les provinces du Sud en décembre 2019.

