Saad Lamjarred fête son deuxième anniversaire de mariage en tenue traditionnelle (PHOTO)

Le chanteur marocain Saad Lamjarred et sa femme Ghita El Allaki ont célébré le deuxième anniversaire de leur mariage en portant des tenues traditionnelles marocaines.

Ghita a partagé des photos d’elle et son mari sur son compte Instagram avec le commentaire suivant : « Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie. Avec toi, j’ai trouvé mon foyer, mon cœur et mon tout ».

Saad a également félicité sa femme sur son compte Instagram, partageant des photos d’eux accompagnées de mots romantiques : « Chaque jour avec toi, je découvre davantage le véritable sens de l’amour. Tu es une des bénédictions de Dieu pour moi, la partenaire qui rend chaque moment plein de chaleur et de tendresse. » Et d’ajouter : « Que Dieu te garde près de moi, ma Ghita. Joyeux anniversaire de mariage et joyeux anniversaire, toi, le plus précieux cadeau de ma vie. »

Il convient de rappeler que Saad Lamjarred s’est marié avec Ghita Alaaki en septembre 2022 à Paris, en présence de leurs familles et de quelques amis proches.