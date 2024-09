Tanjazz 2024 : Tanger vibre au rythme des Gipsy Kings (VIDEO)

La ville de Tanger est le théâtre en cette fin de semaine de la 22éme édition du festival Tanjazz. Vendredi, plusieurs artistes se sont produits sur les différentes scènes du Palais des Institutions italiennes. Parmi elles, l’Ethiopien Mulatu Astatke, légende de la musique éthiopienne, le saxo-phoniste franco-suisse Léon Phal, sans oublier les Gypsy Kings, menés par leur vétéran Nicolas Reyes.

Ces derniers ont produit une prestation digne de leur nom et ont interprété les plus grands tubes du groupe : « Volare », « Djobi Djoba », « Bamboleo », « Un Amor », « No Volvere »..etc. Nicolas Reyes a également rendu hommage à l’artiste grecque Demis Roussos, décédé en 2015, en interprétant en français une reprise de sa chanson “Mourir auprès de mon amour”.

Le programme se poursuit ce samedi avec Roberto Fonseca, ex pianiste du Buena Vista Social Club, Keziah Jones, le propulseur du « Blufunk » et tant d’autres artistes.