Séisme au Maroc: le festival Tanjazz 2023 reporté

Le Festival Tanjazz, prévu du 22 au 24 septembre, sera reporté suite au séisme qui a touché, vendredi dernier, plusieurs régions du Maroc. Dans un communiqué, les organisateurs indiquent: «En cette période de deuil, de mesures d’urgences et de solidarité, le festival Tanjazz est reporté à une date ultérieure».

Et d’ajouter: « Face à la tragédie que traverse notre pays, l’agence Seven PM, les équipes du Tanjazz, l’ensemble des artistes et les partenaires tiennent à exprimer leurs plus sincères condoléances aux familles et aux victimes du tremblement de terre ».

Rappelons qu’un bilan actualisé du séisme fait état de 2.901 morts et 5.530 blessés jusqu’à 13H00 mardi, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le nombre de morts s’est élevé à 1.643 dans la province d’Al Haouz, tandis qu’aucun nouveau décès n’a été signalé dans les autres provinces et préfectures concernées, précise le ministère, ajoutant que parmi les personnes décédées, 2.884 ont été enterrées.

H.M.