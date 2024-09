« Réveillez Votre Force Intérieure » : le Pr. Elmanjra explore la confiance en soi et la transformation personnelle

Le 22 septembre 2024, le Megarama de Casablanca accueillera l’événement « Réveillez Votre Force Intérieure », animé par le renommé Pr. Mohamed Elmanjra. Avec plus de 20 ans d’expérience internationale, cet expert en développement personnel guidera les participants à travers des techniques visant à renforcer la confiance en soi et libérer leur potentiel.

La journée sera divisée en deux sessions : une introduction aux principes de transformation personnelle le matin, suivie d’une session approfondie l’après-midi, où des cas de transformation seront partagés et discutés.

Cet événement, qui réunira plus de 1.600 personnes, est une opportunité unique pour les cadres, étudiants et entrepreneurs de découvrir des stratégies concrètes pour exceller dans leur vie professionnelle et personnelle.

En plus des exercices pratiques et les discussions interactives, les participants auront la chance de nouer des contacts avec des professionnels influents.