Feux de forêt au Portugal: déploiement de deux avions Canadair des FAR

Sur Hautes Instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, les Forces Royales Air ont déployé deux avions Canadair et un avion de soutien de type « Casa », le 18 septembre 2024 en direction de Monte Real au Portugal, pour contribuer à l’effort des autorités portugaises dans la lutte contre les feux de forêt dans le nord du pays, dans une action commune à laquelle prennent également part des avions espagnols, français et italiens.

Quatre équipages et une équipe technique, de l’Escadron de lutte anti feu de la 3ème Base Aérienne des Forces Royales Air, sont également mobilisés dans le cadre de cette mission qui intervient en réponse à la demande de soutien formulée par les autorités du pays, indique un communiqué de l’État-Major Général des Forces Armées Royales.

Depuis 2012, les avions « Canadair » des Forces Royales Air ont participé en Espagne, au Portugal et en Italie dans la lutte contre les feux de forêts dans ces pays. Au Portugal notamment, où le Maroc intervient pour la 3ème fois depuis 2016, les avions marocains ont effectué, durant leurs interventions en 2016 et 2017, environ 70 sorties en 230 heures de vol. La participation récurrente du Maroc dans la lutte contre les feux de forêt au Portugal témoigne des liens profonds de solidarité et de coopération qui existent entre les deux pays et couvrant plusieurs domaines d’intérêt commun, selon la même source.

Le Royaume du Maroc est doté d’une flotte importante d’avions bombardier d’eau « Canadair CL415 » et « CL215 ». Depuis 2011, date de livraison des premiers avions au Maroc, ces avions ont démontré leur efficacité en matière de lutte contre les incendies de forêt à l’intérieur comme à l’extérieur du Maroc.

