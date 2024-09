Marrakech : les étudiants en médecine appellent le gouvernement au dialogue

Ce mercredi, des centaines d’étudiants en médecine, en pharmacie et en odontologie ont organisé une marche de protestation dans les principaux boulevards de Marrakech, en réaction au maintien de la position inflexible du gouvernement concernant leur dossier revendicatif.

Les étudiants manifestants ont brandi des slogans critiquant la baisse de la qualité de la formation dans les facultés de médecine et de pharmacie, et ont appelé les ministères concernés à répondre à leurs demandes et à mettre fin à la crise qui dure depuis plusieurs mois.

Une étudiante participante a déclaré à le Site Info que cette manifestation vise à défendre leurs droits, s’étonnant de la persistance de la crise depuis plus de huit mois.

Elle a souligné que la seule solution à la crise que traversent les facultés de médecine et de pharmacie est une négociation entre le gouvernement et les étudiants, et la révision des décisions disciplinaires.