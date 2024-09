Drame de Tata : un habitant raconte l’ampleur des dégâts (VIDEO)

Les équipes de secours et de sauvetage poursuivent leurs efforts pour retrouver d’éventuelles personnes disparues emportées par les crues, alors que le bilan officiel fait état de 18 personnes décédées dans la région de Tata, noyées dans les inondations survenues fin de semaine dernière.

L’inondation de la rivière a entièrement submergé le douar, entraînant tout sur son passage et laissant derrière elle des victimes et des disparus, ainsi que des dégâts considérables aux maisons, routes et puits, et provoquant des interruptions dans les routes et les réseaux de communication.

Quelques jours après la tragédie, certains habitants du village, dont les principaux biens ont été détruis par l’inondation, sont retournés sur les lieux pour constater les dégâts causés.

Le Site Info a accompagné des citoyens alors qu’ils inspectaient les maisons emportées par les crues, ne laissant plus que des fondations inutilisables, rappelant ainsi qu’un déluge dévastateur est passé par ici, emportant avec lui le fruit de leur travail accumulé pendant des décennies.