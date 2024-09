Taroudant célèbre l’art de Malhoun

Par LeSiteinfo avec MAP

La 11ème édition du carrefour national de l’art de Griha et Malhoun, s’est ouverte vendredi à Taroudant.

Organisée par « l’Association Roudanya des amateurs de Malhoun et des arts populaires » avec le soutien d’autres partenaires institutionnels, cette édition qui porte le nom de feu Abbès Jirari, connait la participation d’une brochette d’artistes et troupes qui s’illustrent dans cet art authentique marocain.

La cérémonie d’ouverture de ce festival a été marquée par des déclamations poétiques et des chants interprétés avec brio par des artistes de renommée, outre un hommage appuyé rendu à plusieurs figures artistiques ayant contribué à la sauvegarde et au rayonnement de l’art de Griha et Malhoun.

Dans une déclaration à la MAP, le président de « l’Association Roudanya des amateurs de Malhoun et des arts populaires », Mohamed Lamine a souligné que cet évènement est dédié à la célébration de l’inscription du Malhoune, en décembre dernier, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Et d’ajouter que cette édition porte le nom de feu Abbès Jirari, en reconnaissance de ses contributions en tant que président de la commission du Malhoun à l’Académie du Royaume du Maroc, en faveur de l’inscription de cet art authentique sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Le Malhoun est une expression poético-musicale marocaine ancienne. Né dans la région de Tafilalet, dans le sud-est du Maroc, cet art s’est d’abord développé au sein des zaouïas de la région, puis s’est progressivement répandu et a atteint les grandes villes où il était principalement accueilli et interprété au sein des corporations d’artisans des villes anciennes.