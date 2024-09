Intempéries au Maroc: suspension des cours dans trois villes

Les directions provinciales de l’Education nationale, du préscolaire et des sports à Tinghir, Ouarzazate et Zagora ont décidé de suspendre les cours ce samedi dans tous les établissements scolaires.

Cette décision est tombée suite à l’alerte météo de niveau rouge, annoncée par la Direction générale de la météorologie (DGM). Des averses orageuses très fortes (80-150 mm) sont en effet prévues ce weekend dans les provinces de Zagora, Tinghir, Errachidia, Ouarzazate et Tata. Le même phénomène (60-90 mm) concernera les provinces d’Assa-Zag et Es-Semara. Des averses orageuses (30-60 mm) intéresseront aussi les provinces de Figuig, Taroudant, Midelt, Azilal et Al Haouz, ainsi que les provinces de Guelmim, Sidi Ifni et Tiznit.

Les directions provinciales ont affirmé que la décision de suspendre les cours vise à garantir la sécurité des élèves et des enseignants, appelant les citoyens à faire preuve de vigilance et à éviter de se déplacer, sauf en cas de nécessité.

H.M.