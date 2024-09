Al Haouz: un an après le séisme, où en est la reconstruction ? (VIDEO/PHOTOS)

Un an après le séisme meurtrier qui avait frappé la région d’Al Haouz, Le Site info s’est rendu au village d’Asni, l’une des zones les plus touchées, pour s’enquérir de l’état d’avancement de la reconstruction des logements et du réaménagement des routes.

Anas Al Basraoui, chef du service de l’équipement à la province d’Al Haouz, a assuré que les travaux se poursuivent activement pour réussir ce projet, conformément aux instructions du roi Mohammed VI.

Le responsable a affirmé que les travaux de reconstruction ont atteint un stade avancé et que les logements seront bientôt livrés. Et d’ajouter que l’opération de déblaiement des décombres des logements démolis dans la province d’Al Haouz devrait être achevée d’ici la fin du mois de septembre. Plus de 23.360 maisons ont été démolies et le taux d’enlèvement des décombres s’élève à 99% au niveau de la province.

L’opération de reconstruction est entamée immédiatement après l’enlèvement des décombres et l’octroi des autorisations nécessaires, a-t-il souligné, faisant savoir que cette opération débute par le creusement des fondations, la livraison de la structure, des façades avant et la toiture. « Le nombre des fondations déjà creusées a atteint les 11.000, ce qui représente 47 % du total des maisons, alors que 1.000 logements ont été livrés sur 23.500 maisons, soit 5 % du nombre total de logements », a-t-il noté.

Et d’ajouter que « l’opération de reconstruction fait face à de nombreux obstacles, notamment les reliefs et les routes accidentés menant aux douars, la difficulté de trouver de la main d’œuvre en raison du démarrage simultané des travaux dans la province d’Al Haouz, ainsi que les contraintes liées à l’acheminement des matériaux de construction ».

H.M.