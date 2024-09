Chine: Akhannouch s’entretient avec de hauts responsables et opérateurs économiques

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, vendredi à Hefei, capitale de la province d’Anhui, en marge de sa participation au Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), avec de hauts responsables locaux et d’opérateurs économiques chinois de premier rang.

Durant sa visite dans la province d’Anhui, considérée comme la deuxième en termes de production et d’exportation d’automobiles en Chine, Akhannouch était accompagné du ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, du Président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Alj, et du Directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Ali Seddiki.

Le Chef du gouvernement a été accueilli à son arrivée à Hefei par le Secrétaire du parti communiste chinois pour la province d’Anhui, Liang Yanshun, en présence de la délégation marocaine et d’opérateurs industriels chinois de premier plan.

Akhannouch a mis en lumière, à cette occasion, l’excellence des relations politiques entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de Chine, qui ont été renforcées par le partenariat stratégique établi en 2016 entre les deux pays, sous le leadership du roi Mohammed VI et du président chinois, Xi Jinping, ainsi que l’adhésion du Maroc à l’initiative de « la Ceinture et la Route ».

Le Chef du gouvernement a également mis en avant la forte croissance des investissements chinois au Maroc, notamment dans le secteur automobile, citant l’exemple de la gigafactory de batteries électriques en cours de réalisation à Kénitra portée par l’entreprise Gotion, le projet de production de matériaux pour batteries électriques porté par la JV CNGR et Al Mada à Jorf Lasfar, et l’usine de pneumatiques de dernière génération de l’entreprise Sentury. Il a de même cité l’unité de production de cathodes pour batteries électriques du groupe BTR, toutes deux en cours de construction au sein la Cité Mohammed VI Tanger Tech, outre les investissements chinois dans d’autres secteurs tels que l’unité de production de pales d’éoliennes adjacente au port de Nador West Med.

De son côté, Liang a souligné l’intérêt sans précédent que portent les entreprises chinoises pour le Maroc, en particulier celles de la province d’Anhui, motivées par le positionnement stratégique du Royaume comme plateforme stable de production compétitive et décarbonée.

Avec plus de 60 millions d’habitants et un Produit intérieur brut (PIB) de 700 milliards de dollars, Anhui connaît l’une des croissances économiques les plus dynamiques en Chine.

S.L.