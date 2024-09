TGV les plus rapides : Al Boraq dans le top 10 mondial

Le site Statista a dévoilé la liste des trains à grande vitesse les plus rapides au monde. Le Maroc est bel et bien représenté dans ce classement avec son TGV Al Boraq lancé en 2018. Ainsi, Al Boraq arrive en 7e position avec une vitesse de croisière de 320km/h entre Tanger et Kenitra.

La Chine est sur les trois places du podium avec le Shanghai Meglev, train le plus rapide au monde actuellement (460km/h) et le CR Harmongy (350km/h) et CR fuxing (350km/h).

Selon les données compilées par Railway Technology, le train le plus rapide d’Espagne, l’AVE 103 de Renfe, suit Al Boraq de près avec une vitesse maximale d’exploitation de 310 km/h.

En comparaison, les lignes à grande vitesse en construction et à introduire en Inde et aux États-Unis ne devraient pas atteindre ces vitesses. Alors que les nouveaux trains Acela aux États-Unis, entrant en service cette année, devraient atteindre 257 km/h, l’Inde prévoit de construire des trains capables d’atteindre une vitesse d’exploitation de 220 km/h.