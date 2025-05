TGV « Al Boraq » : un incident technique bloque le train à Kénitra

Le TGV « Al Boraq » reliant Tanger et Casablanca a été interrompu sans préavis ce lundi matin. La rame s’est arrêtée à Kénitra, obligeant les passagers à poursuivre leur voyage dans un train ordinaire.

Une vidéo montre la frustration de nombreux voyageurs, dont plusieurs touristes. Selon l’ONCF, la coupure, survenue aux environs de 10 h, est due à la détérioration d’un câble à fibre optique pendant des travaux près de la gare de Kénitra.

Cette avarie a paralysé temporairement les rames « Al Boraq » et perturbé le trafic ferroviaire classique entre Kénitra et Casablanca, entraînant retards et inconvénients pour les usagers.

« Grâce à la mobilisation immédiate des équipes ONCF, la circulation normale des trains s’est rétablie vers midi. L’ONCF s’excuse auprès de ses clients pour le désagrément subi et les remercie de leur compréhension », a indiqué l’ONCF dans un post sur sa page Facebook.