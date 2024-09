Ouarzazate : une femme hospitalisée après une attaque de chiens errants

Un groupe de chiens errants a attaqué ce lundi après midi une femme âgée de 50 ans et sa fille à Ouarzazate. Par peur, la dame a perdu connaissance.

Selon une source de Le Site Info, la femme se promenait sur le trottoir d’un avenue au centre de la ville d’Ouarzazate lorsqu’elle a été surprise par les chiens errants, qui l’ont fait tomber au sol.

La source précise que, sans l’intervention des passants, l’incident aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. La victime a été transportée à l’hôpital régional Sidi Hssaine pour recevoir les soins nécessaires.

La prolifération des chiens errants est devenue un problème majeur à Ouarzazate et ailleurs. De nombreux chiens errants circulent dans différents villes, représentant un danger pour la sécurité et la santé des citoyens, en particulier pour les enfants et les personnes âgées.