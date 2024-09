Oriental: la vision stratégique de développement fait ses preuves

La région de l’Oriental au Maroc se distingue par son dynamisme croissant, résultat d’une vision stratégique claire et d’un engagement collectif. Grâce à une gouvernance efficace, des infrastructures modernes, un tissu économique diversifié et un capital humain qualifié, cette région est devenue un modèle de développement intégré, bien positionné pour relever les défis futurs.

Située à la croisée de l’Europe, de l’Afrique et du Maghreb, l’Oriental bénéficie d’une dynamique économique soutenue par des initiatives ambitieuses et une volonté forte de développement durable. Depuis près de deux décennies, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI à travers l’Initiative Royale de Développement de l’Oriental, la région a amorcé une transformation profonde. Aujourd’hui, cette vision se concrétise, positionnant l’Oriental comme un pôle économique majeur du Maroc.

Gouvernance: Pilier du développement

Le développement de l’Oriental repose sur une gouvernance structurée, rassemblant les acteurs clés de la région, comme le Centre régional d’investissement (CRI), les collectivités locales et le Conseil de la Région. Cette coopération est guidée par le Programme de développement régional (PDR) 2022-2027 et le Schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) à l’horizon 2045, conçus en ligne avec le Nouveau modèle de développement du Maroc.

L’amélioration du climat des affaires, facilitée par le CRI, a renforcé l’attractivité de la région pour les investisseurs, nationaux et étrangers, comme en témoigne l’implantation prochaine du géant chinois Aeolon à Nador West Med.

Connectivité: Un réseau en pleine expansion

L’Oriental a bénéficié d’investissements stratégiques dans ses infrastructures, notamment avec le développement du Port Nador West Med, un hub industrialo-portuaire en Méditerranée. Ce projet, accompagné d’une amélioration des infrastructures routières et ferroviaires, a renforcé la connectivité de la région à l’échelle nationale et internationale, la positionnant comme un acteur clé des chaînes logistiques.

Diversification économique et multisectorialité

L’économie de l’Oriental se distingue par sa diversité, avec un secteur tertiaire en pleine expansion, soutenu par un commerce florissant et un tourisme en développement. La région accueille également une industrie en pleine croissance, particulièrement dans les secteurs de l’offshoring et du digital. Par ailleurs, l’agriculture, l’aquaculture et la pêche jouent un rôle crucial dans la diversification de l’économie locale.

Capital humain: Un atout majeur

Avec une population de plus de 2,4 millions d’habitants, l’Oriental mise sur son capital humain, formé dans des institutions de renom telles que l’Université Mohamed Premier d’Oujda et plusieurs établissements de l’OFPPT. Ces institutions se concentrent sur la recherche scientifique et le développement des compétences, contribuant ainsi à la prospérité de la région.

En somme, l’Oriental est en pleine transformation, s’affirmant comme un pôle de développement économique et social au Maroc, prêt à relever les défis du futur.