Athlétisme : à quoi peut encore aspirer Soufiane El Bakkali ?

Karim Tlemsani, entraîneur de Soufiane El Bakkali a confirmé que le prochain objectif du coureur marocain est de remporter les dernières meetings de la Diamond League en athlétisme.

Dans des déclarations exclusives à Le Site info, Tlemsani a indiqué qu’El Bakkali avait rapidement retrouvé ses forces après sa victoire olympique et avait triomphé au 3000 mètres lors du meeting de Silesia en Pologne la semaine dernière.

« Nous nous concentrons actuellement sur le meeting de Zurich en Suisse, prévu pour le 5 septembre prochain, puis sur la finale de la Diamond League qui se déroulera à Bruxelles les 13 et 14 septembre, malgré la fatigue après l’exploit de Paris. »

Interrogé sur la possibilité qu’El Bakkali batte le record du monde du 3000 mètres steeple, Tlemsani a répondu : « C’est un de nos objectifs pour l’année prochaine. Nous verrons comment les choses évoluent et nous travaillerons à tenter de battre le record de l’Éthiopien Lamecha Girma. »

Girma détient le record mondial avec un temps de 7 minutes 52 secondes et 11 centièmes, tandis que le meilleur temps personnel d’El Bakkali est de 7 minutes 56 secondes et 68 centièmes, réalisé à Rabat le 28 mai 2023.

En revenant sur la victoire de la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris, Tlemsani a expliqué que toutes les possibilités pour remporter la course étaient envisagées, et que la course était entièrement tactique.

« Il y avait des comportements anti-sportifs de la part de certains coureurs éthiopiens pendant la course, mais l’expérience de Soufiane a pris le dessus», conclut Karim Tlemsani.