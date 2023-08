Athlétisme : qui sont les champions du monde marocains à travers l’histoire ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a remporté au total 33 médailles, dont 12 en or, 12 en argent et 9 en bronze, lors des précédentes éditions des championnats du monde d’athlétisme, dont la dernière a pris fin dimanche à Budapest.

Depuis la première édition en 1983 à Helsinki, le Maroc n’a été absent du podium que lors de quatre éditions, à savoir celles de Stuttgart (1993), Berlin (2009), Daegu (2011) et Moscou (2013).

Par ailleurs, l’édition 1999 à Séville reste la plus prolifique pour l’athlétisme marocain avec cinq médailles: deux en or (Hicham El Guerrouj sur le 1.500 m et Salah Hissou sur le 5000 m), deux en argent (Nezha Bidouane sur le 400 m haies et Zahra Ouaaziz sur le 5000 m) et une médaille en bronze (Ali Ezzine sur le 3000 m steeple). Grâce à ce bilan inédit, le Maroc s’était classé à la 5è place du tableau des médailles lors de l’édition 1999 des Mondiaux d’athlétisme.

Le Maroc s’est illustré lors des éditions 1997, 1999, 2001 et 2003 en décrochant deux médailles d’or à chacune de ces éditions, tandis qu’en 1987, 2005 et 2022, Said Aouita (5000 m), Jawad Gharib (Marathon) et Soufiane El Bekkali (3000 m steeple) ont remporté l’or.

Le champion du monde et olympique Hicham El Guerrouj est l’athlète marocain le plus titré aux championnats du monde, avec 6 médailles: 4 en or sur le 1.500 m et 2 en argent, une sur le 1.500 m et l’autre sur le 5.000 m.

Soufiane El Bakkali, qui a été sacré champion du monde du 3000 m steeple pour la deuxième fois de suite, devient le deuxième athlète marocain le plus titré avec 4 médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze). Il a délogé de ce fauteuil une autre légende de l’athlétisme marocain, Mme Nezha Bidouan, qui avait décroché deux médailles d’or au 400 m haies à Athènes (1997) et Edmonton (2001) et une médaille d’argent à Séville (1999).

Le champion marocain Said Aouita a écrit l’histoire en devenant en 1983 le premier athlète arabe à remporter une médaille aux championnats du monde d’athlétisme sur le 1500 m. Hicham El Guerrouj a ensuite pris le flambeau, s’imposant comme l’un des meilleurs athlètes de l’histoire dans la même épreuve, raflant quatre médailles d’or entre 1997 et 2003.

Il a également décroché deux médailles d’or aux Jeux Olympiques d’Athènes en 2004 (1500 m et 5000 m), permettant au Maroc de devenir l’une des meilleurs nations mondiales d’athlétisme.

Voici le bilan de la participation marocaine aux précédentes éditions des Mondiaux d’athlétisme:

– 1ère édition (Helsinki 1983):

Said Aouita: médaille de bronze au 1500 m

– 2ème édition (Rome 1987):

Said Aouita: médaille d’or au 5000 m.

– 3ème édition (Tokyo 1991) :

Brahim Boutayeb: médaille de bronze au 5000 m.

Khalid Sekkah: médaille de bronze au 10000 m.

– 4ème édition (Stuttgart 1993): Néant.

– 5ème édition (Goteborg 1995):

Hicham El Guerrouj: médaille d’argent au 1500m.

Khalid Sekkah: médaille d’argent au 10.000 m.

Khalid Boulami: médaille d’argent au 5000 m.

Zahra Ouaaziz: médaille de bronze au 5000 m.

– 6ème édition (Athènes 1997):

Hicham El Guerrouj: médaille d’or au 1500 m.

Nezha Bidouane: médaille d’or au 400 m Haies.

Khalid Boulami: médaille d’argent au 5000 m.

Salah Hissou: médaille de bronze au 10.000 m.

– 7ème édition (Séville 1999):

Hicham El Guerrouj: médaille d’or au 1500 m.

Salah Hissou: médaille d’or au 5000 m.

Nezha Bidouane: médaille d’argent au 400 m Haies.

Zahra Ouaaziz: médaille d’argent au 5000 m.

Ali Ezzin: médaille de bronze au 3000 m steeple.

– 8ème édition (Edmonton 2001):

Nezha Bidouane: médaille d’or au 400 m Haies.

Hicham El Guerrouj: médaille d’or au 1500 m.

Ali Ezzine: médaille d’argent au 3000 m steeple.

– 9ème édition (Paris 2003):

Jaouad Gharib: médaille d’or au Marathon.

Hicham El Guerrouj: médaille d’or au 1500 m.

Hicham El Guerrouj : médaille d’argent au 5000 m.

– 10ème édition (Helsinki 2005):

Jaouad Gharib: médaille d’or au Marathon.

Hasna Benhassi: médaille d’argent au 800 m.

Adil Kaouch: médaille d’argent au 1500 m.

– 11ème édition (Osaka 2007):

Hasna Benhassi: médaille d’argent au 800 m.

– 12ème édition (Berlin 2009): Néant

– 13ème édition (Daegu 2011): Néant

– 14ème édition (Moscou 2013): Néant

– 15ème édition (Pékin 2015):

Abdelaati Iguider: médaille de bronze au 1500m.

– 16ème édition (Londres 2017):

Soufiane El Bakkali: médaille d’argent au 3.000 m steeple.

– 17ème édition (Doha 2019):

Soufiane El Bakkali: médaille de bronze au 3.000 m steeple.

– 18ème édition (Eugene 2022) :

Soufiane El Bakkali: médaille d’or au 3.000 m steeple.

– 19ème édition (Budapest 2023):

Soufiane El Bakkali: médaille d’or au 3.000 m steeple.

Fatima Ezzahra Gardadi : médaille de bronze au marathon dames.