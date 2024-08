Conseil de gouvernement : nouvelles nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, Abdelfattah Sahibi a été nommé secrétaire général au ministère de l’Équipement et de l’eau, alors qu’au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Rachid Amlil a été nommé directeur de l’École nationale de commerce et de gestion de Settat, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement.

Au niveau du ministère chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohamed Assous a été nommé directeur du Centre régional d’investissement Guelmim Oued-Noun, précise le communiqué.