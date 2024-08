Jamal Berraoui, journaliste de renom, est décédé

Après avoir été admis en soins intensifs dans une clinique privée de Casablanca, à la suite d’une longue lutte contre la maladie, le journaliste de renom Jamal Berraoui s’est éteint ce lundi matin.

C’est sur Facebook que nous avons appris la triste nouvelle. Son fils a écrit: « C’est avec une profonde tristesse et douleur que nous vous informons du décès de notre cher père Jamal Berraoui, survenu après une lutte acharnée contre la maladie ».

« Nous implorons Dieu le Tout-Puissant de l’accueillir dans Sa vaste miséricorde, de lui offrir une place dans Son paradis, et de nous accorder, ainsi qu’à ses proches, la patience et le réconfort nécessaires pour surmonter cette épreuve difficile. Nous appartenons à Dieu et à Lui nous retournons ».

Jamal Berraoui a occupé des postes importants en tant que rédacteur en chef de plusieurs journaux comme La Vie économique, La Gazette du Maroc, et Challenge. Son nom est connu et respecté par tous les journalistes marocains.