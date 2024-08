Le ministre de la Culture rend hommage à feu Jamal Berraoui

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, Mehdi Bensaid, a présenté ses condoléances à la famille du journaliste marocain Jamal Berraoui, décédé dans les premières heures de ce lundi 26 août.

Le ministre a écrit sur sa page Facebook : « Avec des cœurs croyants en la volonté divine, nous avons reçu avec une profonde tristesse la nouvelle du décès du journaliste éminent Jamal Berraoui. Nous avons perdu aujourd’hui une grande figure du journalisme, qui a marqué le paysage médiatique national par son immense contribution et son professionnalisme. »

Bensaid a ajouté : « En cette douloureuse épreuve, je présente mes plus sincères condoléances et ma profonde sympathie à la famille du défunt. Je demande à Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa miséricorde infinie, de l’accueillir dans son paradis éternel et d’accorder patience et réconfort à ses proches. »

Il est à noter que le défunt a travaillé dans de nombreuses institutions médiatiques nationales, ayant occupé des postes de rédacteur en chef à « Le Journal », « L’Observateur du Maroc », « Challenge » et autres. Il a également écrit de nombreux éditoriaux et a participé à plusieurs programmes télévisés et radiophoniques.