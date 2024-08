Appel au don pour accompagner les étudiants de la Fondation Jadara

Par LeSiteinfo avec MAP

Grâce à la preuve d’impact au cours des 22 années d existence de Jadara (ex fondation marocaine de l étudiant) de plus en plus d’universités et d’écoles privées offrent un plus grand nombre de place pédagogiques a Jadara pour les mettre a la disposition de ses boursiers.

Malheureusement Jadara risque de ne pas toutes les utiliser vue que nos bénéficiaires ont* besoin de bourse de vie, de laptop et de toutes les composantes de notre programme* pour pouvoir poursuivre leurs études supérieures dans la dignité et avec efficacité.

En quelque sorte nous avons des places pédagogiques qui valent en moyenne 100.000 dh et sans les 30.000 dh que coute notre programme nous ne pourrions pas les offrir à nos boursiers.