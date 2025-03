Concentrix et JADARA s’unissent pour l’éducation et l’emploi des jeunes

Dans la continuité de son engagement envers le développement socioéconomique des jeunes, Concentrix, leader mondial dans les services technologiques au service de l’expérience client , et la Fondation JADARA, reconnue pour son action en faveur de l’éducation, ont signé une convention de partenariat stratégique.

Cette signature a eu lieu au Technopark d’Agadir, suite à une visite inspirante à la Souss Massa Tech Academy. Ce partenariat vise à offrir des formations, des ateliers thématiques, et des opportunités professionnelles aux jeunes talents, avec un accent particulier sur les nouvelles technologies.

En s’orientant de plus en plus vers l’IA et les nouvelles technologies, Concentrix met un point d’honneur à accompagner les jeunes talents, offrant les formations, l’accompagnement et l’insertion professionnelle nécessaires pour équiper les jeunes de compétences futures. Grâce à cette collaboration, Concentrix mobilisera ses collaborateurs bénévoles pour guider et former les jeunes bénéficiaires de JADARA, leur offrant ainsi une meilleure chance d’intégrer le marché du travail technologique.

Redouane Mabchour, Directeur Général de Concentrix au Maghreb , souligne l’importance de ce partenariat : « Notre collaboration avec la Fondation JADARA reflète notre engagement envers l’insertion professionnelle des jeunes talents. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative et préparer cette génération aux nouveaux métiers de demain. »

Pour sa part, Hamid Ben Elafdil, Président de la Fondation JADARA, a exprimé son enthousiasme quant à ce partenariat : « Nous sommes ravis de travailler avec Concentrix pour fournir un soutien concret et efficace aux jeunes méritants. Cette initiative est un pas en avant vers notre objectif de garantir une meilleure intégration socioéconomique des jeunes dans le secteur technologique. »

Lors de cet événement, M. Karim Achengli, Président du Conseil Régional de Souss Massa, a salué les beaux résultats et les travaux accomplis par Concentrix sur Agadir, soulignant l’importance d’initiatives telles que ces partenariats pour le développement de l’écosystème technologique local.

Ce partenariat entre en vigueur immédiatement, avec des plans déjà en place pour les premiers ateliers et sessions de mentorat.