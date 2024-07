Maroc-Argentine : la scène surréaliste, 1h30 après que les spectateurs soient partis (VIDEO)

Le match Maroc-Argentine comptant pour la première journée du groupe B aux Jeux Olympiques de Paris a connu une scène surréaliste.

Cristian Medina a inscrit un deuxième but argentin au temps additionnel (90+16), à la suite de quoi la confusion a régné et le match a été interrompu. Après presque deux heures, les deux équipes ont rejoint la pelouse et après vérification de la VAR, le but argentin a été annulé.

La sélection nationale a dû composer avec une défense argentine compacte et bien organisée, qui lui a imposé une rude bataille au milieu du terrain. Avant l’ouverture du score, les attaquants marocains n’ont pu solliciter sérieusement le gardien Geronimo Rulli qu’une seule fois, à la 36e minute sur un coup-franc du flanc droit d’Ilias Akhomach.